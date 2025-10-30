Amat publica 'Les batalles de Barcelona': Una ciudad "no es democrática" si no permite vivir en ella

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor y filólogo barcelonés Jordi Amat ha publicado 'Les batalles de Barcelona' (Edicions 62), y ha afirmado en referencia a la situación sobre el acceso a la vivienda en la ciudad: "Si la ciudad en la que has crecido, vivido y quieres vivir no te lo permite, no es democrática".

Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa desde la Casa del Llibre junto al presidente de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, Borja de Riquer.

Amat, que ha recibido el 5 Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic por este ensayo, se ha definido como un "pequeño burgués" del Eixample y que la evolución de la ciudad le ha obligado a decir cosas que cree que no debería de haber dicho.

"Creo que los urbanistas que hacen propuestas para resolver esta crisis (de la vivienda) son los que tienen que ser escuchados por los políticos", ha añadido.

El escritor ha hecho un repaso exhaustivo a las vivencias culturales que, a su parecer, han sido las más destacadas desde la muerte de Francisco Franco hasta la actualidad, dando peso al cambio que vivió Barcelona con la llegada de los Juegos Olímpicos y todo lo que supuso a nivel urbanístico y de espíritu ciudadano.

EL FUTURO

Amat se ha referido a la reciente muerte del periodista y escritor Lluís Permanyer y ha lamentado que no haya podido leer su ensayo porque cree que "es la mejor persona que hubiera podido leerlo", al considerarlo un referente en el pensamiento de la ciudad y ha asegurado que le hubiera encantado conocer su pensamiento sobre sus cuestiones.

El final del libro habla de la portada que de New York Times con una foto de la conocida 'Casa Orsola' y lo compara con la protesta contra el turismo en la que se utilizaron pistolas de agua: "Es significativo que la portada hablara del mayor problema actual de los barceloneses, pero la protesta fue lo que generó una enorme indignación".

Todo ello le ha llevado a pensar que toda forma de ciudadanía democrática debe integrar la esperanza en su identidad política, motivo por el cual quiere que su hijo vea la película 'El 47' para que entienda que "pese a ser hijo de un pequeño burgués, vea que si no hay una reivindicación transgresora y esperanza, las cosas no cambian".

BORJA DE RIQUER

Por su parte, el historiador Borja de Riquer ha reivindicado el premio que entrega su entidad, ya que considera que el ensayo en catalán era una temática "poco atendida".

A su juicio, el texto de Amat es una reflexión "muy personal, de una Barcelona vivida" en la que hace de cronista cultural y desde la perspectiva ciudadana.

Ha destacado la capacidad del autor para dejar más preguntas que respuestas sobre la capital catalana y su evolución en las últimas décadas: "Utiliza personajes de ficción de novela para describir momentos concretos de Barcelona y deja claro que el gran reto de los barceloneses es averiguar hacia dónde ir con la situación en la que nos encontramos".