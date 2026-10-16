El AMB llama a la colaboración ciudadana con las playas metropolitanas este fin de semana

Archivo - Reapertura de la playa Litoral de Sant Adrià (Barcelona) tras cuatro años cerrada por tareas de descontaminación - AMB - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) celebra este fin de semana la 9 edición de Acció Platges Met en los 8 municipios del litoral barcelonés y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para participar en las diferentes actividades de sensibilización y renaturalización.

La edición de este año estará centrada en la mejora de los espacios dunares, el conocimiento de los ecosistemas litorales y la problemática de los microplásticos, si bien estará condicionada por las lluvias previstas para el sábado y domingo, indica el AMB en un comunicado este viernes.

Además de las diferentes actividades dedicadas a divulgar el valor de las playas, sus ecosistemas y la necesidad de protegerlas de la contaminación, destaca la plantación popular de yemas vegetales y otras plantas autóctonas.

La iniciativa se llevará a cabo en las playas de Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà y Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y se complementará con itinerarios para descubrir el valor de los ecosistemas y el papel de la vegetación en los sistemas dunares.

Todas las actividades se llevarán a cabo el domingo 18 de manera simultánea en todos los municipios, a excepción de la playa del Baixador de Castelldefels, en la que se harán el sábado 17, y no es necesario apuntarse previamente, si bien se irá informando de posibles cancelaciones por lluvia en el Instagram del AMB.