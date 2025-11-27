Àngel Amat asume la presidencia de la Associació de Franquícies de Catalunya

El nuevo presidente de la Associació de Franquícies de Catalunya, Àngel Amat. - AFC

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Franquícies de Catalunya (AFC) ha nombrado a Àngel Amat nuevo presidente, en sustitución de Xavier Vallhonrat, "figura clave en la consolidación del modelo de franquicia en Catalunya" y que había liderado la asociación durante una década, informa AFC en un comunicado este jueves.

Amat, cofundador y secretario de la AFC en 2015, cuenta con más de 24 años de trayectoria en el ecosistema de la franquicia; actual director de Expansión Retail de Aquí Tu Reforma, ha dirigido la expansión de compañías como Tic Nova, GrupeABEO y CityLift

Ha sido miembro de diferentes comités directivos y ha asesorado a más de 150 enseñas franquiciadoras como Benetton, Granier, Lavazza, General Óptica y Danone, y fue también secretario de la Asociación Española de Franquicidores y vocal en el Comité Organizador de Expofranquicias.

"He tenido el honor de liderar la AFC durante estos años, y estoy profundamente orgulloso del recorrido que hemos hecho", ha declarado Vallhonrat tras pasar el testigo a Amat, quien ha asegurado que su objetivo es posicionar la entidad como el referente de la franquicia en Catalunya.

Entre los retos de la nueva presidencia figuran el crecimiento de la asociación, la internacionalización de marcas catalanas y la apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.