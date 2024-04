Ángel Martín dice que interactuar con la gente en las firmas de libros es "muy bonito"

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El humorista y guionista Ángel Martín ha dicho este martes en la Diada de Sant Jordi que interactuar con los lectores en las firmas de libros es "muy bonito" y ha afirmado que permiten poner cara a la gente que le sigue.

Martín, que publicó en 2023 'Detrás del ruido: todo lo que aprendí para rehacerme por completo y mantener la cordura', ha expresado a Europa Press en el puesto de FNAC Triangle de plaza Catalunya su ilusión por participar en la jornada: "Si hubiese sido un infierno no repetiría".

Como anécdota, ha explicado que un 23 de abril de hace dos años alguien le dijo: "He visto una entrevista tuya, me gustó mucho, he venido a que me firmes este papel pero te prometo que me compraré tu disco".