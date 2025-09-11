Antich (Òmnium) llama a construir consensos ante el auge "alarmante de la extrema derecha"

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en la ofrenda al monumento a Rafael Casanoves por la Diada de Catalunya - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

El acto se ha hecho sin público por la intensa lluvia en el centro de Barcelona

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defendido la necesidad de que el independentismo construya "mayorías democráticas alrededor de los grandes consensos", en un momento en el que crece de forma alarmante en Europa y el mundo, ha dicho, la extrema derecha, los discursos de odio, la xenofobia y el populismo.

Lo ha dicho en el tradicional acto de Òmnium este jueves con motivo de la Diada de Catalunya, que se ha hecho sin público por la intensa lluvia en el centro de Barcelona, con la participación de la Junta Directiva de la entidad.

Antich ha instando a reconstruir la hegemonía social para recuperar la hegemonía política frente a la alternativa que es, a su juicio, quedar minorizados, y ha defendido para ello "sumar nuevas adhesiones a los valores de la catalanidad".

En este sentido, ha defendido la diversidad de Catalunya y la inmigración: "La Catalunya de los 8 millones de hoy es un país sociológicamente diverso, y esta diversidad no es una anomalía, porque en Cataluña la inmigración es un fenómeno estructural desde hace más de un siglo, y orgullosos de que estamos".

Ha defendido una Catalunya "inclusiva, abierta, socialmente cohesionada e integradora" y ha alertado contra los movimientos políticos de extrema derecha.

"Es un cóctel explosivo que amenaza con la erosión de los sistemas democráticos y con la destrucción de los vínculos comunitarios sobre los que se sustenta la vida en común", ha dicho, en referencia a los discursos de odio y la xenofobia.

GAZA Y UCRANIA

El presidente de la entidad ha señalado "los vientos que soplan aquí y en todos lados", en referencia a la extrema derecha, que ha ejemplificado con los Estados Unidos y Donald Trump, y la Rusia de Vladímir Putin y, especialmente, con la barbarie cruel e insoportable diaria en Gaza, en Ucrania y en muchos otros lugares del planeta, en sus palabras.

Según Antich, la catalanidad no es completa si no se reacciona ante la vulneración indiscriminada y sistemática del derecho internacional humanitario y del derecho de autodeterminación de los pueblos: "Los pueblos como el nuestro son más débiles cuando el derecho internacional se convierte en papel mojado y no se respeta ni el primero de los derechos humanos que es el derecho a la vida".

SENTENCIA DEL TSJC

Se ha referido también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el uso del catalán en las escuelas, que ha considerado un ataque al modelo de escuela catalana y a uno de los "grandísimos consensos de país".

Ha sostenido que la defensa y la promoción del catalán debe ser un gran objetivo de país y el principal instrumento de cohesión social, y para conseguirlo ha reclamado para Catalunya la "plenitud de la soberanía política como un estado de Europa".

INDEPENDENTISMO CIVIL

En el acto no se ha podido hacer lectura de la declaración que distintos representantes del independentismo civil han hecho pública por la Diada.

En la misma, afirman que el independentismo no es algo que empezara y acabara hace una década, con el auge del 'Procés', sino que es "un movimiento histórico de profunda tradición democrática", y recuerdan que en los años 90 eran un reducto contracultural, textualmente, y que estaba presente frente a la dictadura franquista, pero que sigue todavía vigente.

Sostienen que las razones para ser independentista se mantienen, y citan Rodalies, "el espolio fiscal, la emergencia lingüística y habitacional, la crisis climática, las tasas de exclusión social, el sabotaje judicial a la ley de amnistía o los retos globales".

Admiten que el independentismo no está donde les gustaría que estuviera, y que para ello es tiempo de que personas con visiones, orígenes y edades diferentes se reencuentren en la construcción nacional para plantarse ante la incertidumbre, el miedo y el "odio que se escampan en todos sitios, también" en Catalunya.

El escrito lo suscriben, entre otros, la expresidenta del Parlament y de la ANC, Carme Forcadell; el exsecretario general de Junts y expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira; el exvicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y los exconsellers de la Generalitat Irene Rigau y Xavier Vendrell.

También figuras como la cineasta y presidenta del Ateneu Barcelonès Isona Passola, la cocinera Ada Parellada, el cantautor Quico Pi de la Serra, y los escritores Joan-Lluís Lluís, Màrius Serra, entre otros.