Antich (Òmnium) llama a salir a la calle esta Diada por un independentismo y catalanismo "fuertes"

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reivindicado la necesidad de salir a la calle por la Diada del 11 de septiembre desde la diversidad y pluralidad y ha apostado por volver a "tejer un catalanismo y un independentismo que sean fuertes y maduros, pero también transversales, inclusivos y cohesionadores".

En un comunicado este viernes, la entidad ha señalado que la 23 Festa per la Llibertat de Òmnium Cultural volverá a clausurar los actos que organiza en el paseo Lluís Companys de Barcelona durante la Diada, "reivindicando el talento musical y cultural del país, y con los nuevos catalanes como protagonistas".

Antich ha afirmado que el catalán debe ser "el vehículo y el motor de este movimiento de profundas raíces democráticas que es el catalanismo" y también contra los discursos de odio y la discriminación.

Durante la Diada, Òmnium organizará una jornada de actividades con las que fijará su posicionamiento político y también celebrará el 'MerCat, Fira de propostes de país', y los tradicionales conciertos de la Diada, que este año contarán con los grupos Svetlana y Auxili y el DJ K-ZU.

Por otro lado, durante todo el día se fomentará la defensa y promoción de la lengua con los nuevos hablantes y el proyecto Vincles --espacios informales de conversación y aprendizaje de la lengua--.