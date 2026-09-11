Antich (Òmnium) propone un "gran acuerdo" del soberanismo frente a la extrema derecha

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en el tradicional acto de la entidad este viernes con motivo de la Diada de Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha llamado a articular en el curso político que empieza un gran acuerdo de todo el catalanismo democrático, el soberanismo y el independentismo para defender los derechos, las libertades y la soberanía ante el "conflicto político con el Estado español" y el ascenso de la extrema derecha.

Lo ha propuesto en el tradicional acto de Òmnium este viernes con motivo de la Diada de Catalunya, en que han participado también Acció Cultural del País Valencià, Correllengua Agermanat, Cultura Activa, Obra Cultural Balear y Òmnium Catalunya Nord y Òmnium l'Alguer.

Antes del ciclo electoral que se abre este curso político, que será "largo y diabólico" y que puede hacer avanzar o retroceder mucho al catalanismo, Antich ha llamado a reconstruir la hegemonía social en torno a los grandes consensos del catalanismo democrático con un frente cívico amplio, que pueda ser mayoritario y radicalmente democrático.

"Estamos hablando de un frente cívico de contenidos, no de mínimos, que permita establecer las grandes líneas de consenso que ninguna fuerza catalana, catalanista, soberanista o independentista debería renunciar a defender en los próximos años", ha detallado.

Ha pedido responsabilidad colectiva a los representantes políticos y a la sociedad civil ante los "tiempos turbios aquí y en todo el mundo" por la amenaza que cree que constituye el avance de la extrema derecha en Catalunya, en el resto de España y en el mundo y que se producirá a corto plazo.

Han asistido al acto representantes de Junts, ERC, los Comuns y la CUP; los secretarios generales de CCOO de Catalunya y UGT de Catalunya, Belén López y Camil Ros; el presidente de la ANC, Josep Vila; el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, entre otros.

LOS "MONSTRUOS" ESTÁN AQUÍ

Antich ha apelado a la esperanza y a cohesionar socialmente Catalunya frente al catastrofismo y la polarización que, ha sostenido, es un clima favorable para que aparezcan el populismo y la extrema derecha: "Estos monstruos, mala noticia, ahora ya están aquí y viven entre nosotros".

Se trata de un fenómeno que se produce también en Alemania, Italia, Francia, Inglaterra o Portugal, ha dicho, y que hay que combatir de la misma forma que han hecho en Gales, Escocia, Irlanda del Norte o Quebec: "Naciones sin estado como nosotros y que aspiran a tenerlo avanzan con la fuerza de grandes mayorías sociales y políticas", por lo que la batalla de Catalunya es global, ha dicho.

"No sabemos si ahora el mundo nos mira. Todo parece indicar que no. Pero haríamos bien nosotros en mirarnos bien lo que ocurre en el mundo y menos al ombligo", porque todo el mundo occidental está en la misma encrucijada y haciendo frente al mismo reto, ha reflexionado.

En este sentido, ha defendido que Catalunya ha sido modélica en el contexto europeo a la hora de convertir la integración de la inmigración en algo estructural y motivo de orgullo: "No hay nada menos catalán que expulsar de la catalanidad a una parte del país. ¿Que nos hemos vuelto locos?".

AMNISTÍA Y AUTODETERMINACIÓN

El presidente de Òmnium ha recordado que no renuncian a la plena soberanía y a la "resolución del conflicto político", puesto que Catalunya tiene el derecho legítimo y reconocido internacionalmente a decidir su futuro político, ha afirmado.

También que la aplicación de la Ley de Amnistía es imprescindible: "Resolverá con muchísimo retraso la represión política, policial y judicial", pero que no es el último paso ni de lejos, porque solo la autodeterminación resolverá el conflicto que cree vigente entre Catalunya y España.

LOS "ATAQUES" AL CATALÁN

El manifiesto conjunto de todas las entidades que han participado en el acto pone el foco en el catalán, la lengua común de los distintos territorios a los que representan, para la que piden un frente común en su defensa ante "los intentos continuados de los estados español, francés e italiano de convertir la identidad compartida en un reducto folclórico".

Reivindican el hermanamiento de los distintos territorios de los Països Catalans y llama a "implicarse en la promoción del catalán en la Franja, l'Alguer y la Catalunya Nord" y en la defensa de la escolarización en catalán.

Advierten, sin embargo, que ante los ataques a la lengua y cultura catalanas, no se debe caer "en la trampa del repliegue identitario, los discursos de odio o el recorte de derechos".

"Si aspiramos a ser la nación completa que queremos, tenemos que enorgullecernos de nuestra diversidad y riqueza. Y esto significa sumar, sumar y sumar", concluye el texto de las entidades que se ha leído durante el acto, que ha contado con las actuaciones musicales de Anna Andreu.