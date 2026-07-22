Antoni y Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, serán los pregoneros de La Mercè de Barcelona

A la izquierda, la autora del cartel de La Mercè, Cinta Vidal, junto al pregonero Antoni Falgueras, y a la derecha, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto a la segunda pregonera, Meritxell Falgueras. - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles que el bodeguero Antoni Falgueras y su hija y sumiller Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, serán los encargados de pronunciar el pregón de La Mercè, la fiesta mayor de la ciudad que se celebra en septiembre.

Lo ha avanzado en un acto en el Palauet Álbeniz junto a las dos generaciones de la familia Falgueras, que han explicado que se defienden mejor en la tienda que en el atril, a la vez que han agradecido la oportunidad.

El bodeguero ha explicado que llevan 131 años con el negocio y que su valor es el conocimiento del cliente y sus necesidades, mientras que Meritxell ha defendido la importancia de los comercios "únicos y de toda la vida".

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