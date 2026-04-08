El Any Irla incluirá una treintena de actividades en memoria del presidente catalán en el exilio

Presentación del Any Irla - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha presentado este miércoles el calendario de actividades del Any Josep Irla, que incluye una treintena de actividades de carácter institucional, académico y divulgativo para recuperar la memoria de quien fue empresario y presidente de la Generalitat en el exilio entre 1940 y 1954, informa el departamento en un comunicado.

"Con el Any Josep Irla queremos reconocer y proyectar la figura de un presidente que garantizó la continuidad de la Generalitat en las circunstancias más difíciles", ha afirmado el conseller, quien ha añadido que Irla no gobernó un territorio, pero sí sostuvo una legitimidad en tiempos difíciles.

También ha remarcado la necesidad de preservar la memoria democrática como herramienta de cohesión y de futuro, y ha subrayado que "recordar figuras como Josep Irla no es sólo un ejercicio de memoria, sino también un compromiso con el 'nunca más' y con los valores democráticos que deben guiar el presente y el futuro".

La conmemoración se inscribe en el marco de los actos oficiales de este año con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Josep Irla (Sant Feliu de Guíxols, 1876 - Sant Rafèu, Francia, 1958).

El acto de presentación ha contado con la participación del director del Memorial Democrático, Jordi Font Agulló; el comisario del Any Irla, el historiador y archivero Jordi Gaitx Moltó, y del alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, municipio natal del presidente.

PROGRAMA

Entre las iniciativas más destacadas del Any Irla se encuentra una exposición itinerante sobre su trayectoria política y de exilio; jornadas de estudio dedicadas al republicanismo catalán del siglo XX; un acto institucional en el Parlament que Irla presidió; conferencias sobre su pensamiento y compromiso antifascista; actos de memoria e itinerarios urbanos en Sant Feliu de Guíxols, lecturas públicas de textos a cargo de escolares y actividades culturales vinculadas a la memoria republicana.

El programa incorpora una acto en París centrado en la continuidad institucional en el exilio y un concierto dedicado a Irla en el sur de Francia, así como acciones de divulgación.

Entre los proyectos más relevantes destaca la remuseización de la Casa Irla, que renovará su discurso expositivo para hacerlo "más accesible, pedagógico y conectado con el público actual", informa la Conselleria.

El Any Irla comenzó el pasado 10 de marzo con un acto institucional inaugural en el Palau de la Generalitat, presidido por el presidente Salvador Illa y la clausura está prevista para febrero de 2027, en el marco del Día Nacional del Exilio y la Deportación, que recuerda la salida hacia el exilio de las autoridades republicanas en 1939.