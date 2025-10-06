Apdcat renueva la aplicación para facilitar la evaluación de impacto en tratamientos de datos

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) ha renovado la aplicación para facilitar a las organizaciones realizar evaluaciones de impacto en tratamientos de datos de alto riesgo, informa en un comunicado este lunes.

La nueva aplicación incorpora el catálogo de medidas para mitigar riesgos adaptado al Esquema Nacional de Seguridad 2022, de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, y mejora la experiencia de usuario, con una navegación guiada.

Está disponible para Linux y Windows (MacOS próximamente) y permite a las organizaciones llevar a cabo una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD) de forma guiada y sistemática, mediante preguntas predeterminadas, y trabajando en local, de forma aislada.

Además de la nueva aplicación, la Apdcat ha actualizado la guía práctica 'Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos', que explica de manera detallada todo el proceso.

También ha elaborado un nuevo Manual de uso de la aplicación, una plantilla actualizada y un díptico explicativo para difundir la nueva aplicación durante la participación de la Autoridad en conferencias, ferias o congresos.