Los API catalanes rechazan que se aprueben de nuevo los decretos de vivienda "sin cambios"

Archivo - Fachada de un edificio - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) catalanes han considerado preocupante que el Consejo de Ministros haya aprobado nuevamente los dos Reales Decretos de vivienda, unos días después de su no convalidación en el Congreso, y sin hacer "sin cambios sustanciales" en los textos.

En un comunicado este miércoles, la entidad ha calificado como "grave" que, tras la votación en la cámara baja, se hayan recuperado las medidas para ser votadas en la Diputación Permanente.

"El sector no cuestiona las funciones que la Constitución atribuye a la Diputación Permanente, sino que pone el foco en la utilización de este mecanismo para intentar aprobar, poco días después, unas medidas que no han obtenido el apoyo del pleno del Congreso y sin que, entre una votación y otra, se haya producido un proceso real de diálogo, negociación y revisión", han detallado.

Han explicado que les preocupa "el deterioro del debate democrático" en la formulación de políticas de vivienda, así como la normalización de la legislación de urgencia como una fórmula para abordar problemas estructurales.

También han criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que los reales decretos son fruto del diálogo con el sector inmobiliario, entre otros, y ha afirmado que las organizaciones de la entidad no han participado en "ningún proceso de diálogo, negociación o acuerdo" sobre el contenido de los decretos.