Los API impulsan un "pacto transversal" para afrontar la crisis habitacional en Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

Los API han impulsado el 'Pacte Transversal per l'Habitatge a Catalunya' ante la "falta de acuerdos políticos en materia de vivienda" y que contempla una mayor agilidad administrativa, incentivos a los propietarios, seguridad jurídica, rehabilitación urbana y colaboración público-privada.

Así lo ha dicho en un encuentro con los medios este jueves en Barcelona la presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) y del Coapi de Barcelona, Montserrat Junyent, junto con el vicepresidente primero del Coapi, Joan Franquesa; el vicepresidente segundo del Coapi, Guifré Homedes; el secretario de la Junta de la AIC, Francesc Quintana; y el portavoz y director del Área Jurídica de los API de Catalunya, Carles Sala.

Junyent ha explicado que el nuevo pacto contempla reunir a los principales actores del panorama social y económico catalán, como colegios de profesionales, organizaciones empresariales, el tercer sector, entidades sociales y administraciones locales, a fin de "dejar de usar parches" para hallar soluciones desde el conocimiento del mercado.

"Somos parte de la solución y no del problema. La crisis de la vivienda no se resuelve a corto plazo, sino que es cuestión de tiempo y no se puede abordar con la actividad enfermiza de poner normativas", ha criticado.

Sin embargo, ha expresado estar de acuerdo con mantener algunas medidas, como la declaración de zonas tensionadas o los topes de alquiler: "Somos realistas y derogarlas no resolvería lo que nos proponemos", ha apuntado Junyent.

CAMBIO DE PARADIGMA

Carles Sala ha detallado que se prevé que al finalizar el año 2025 se hayan vendido algo más de 100.000 viviendas en Catalunya, unas cifras similares a las de 2007, con la diferencia de que 18 años atrás se acabaron unas 80.000 viviendas y este año unas 20.000.

"Ahora se compran viviendas que salen del mercado del alquiler o cuyos propietarios directamente no se han planteado entrar en él", ha subrayado.

Ha agregado que en estos momentos, a la hora de conseguir un alquiler funciona más el boca a oreja que los portales inmobiliarios: "Nuestros operadores hace meses que no ofertan ningún alquiler o sólo uno al mes, por lo que cuando suben uno les llegan 300 correos electrónicos", ha alertado.

GRANDES TENEDORES

Por su parte, Guifré Homedes ha mostrado su desaprobación ante la percepción que se tiene sobre el concepto de grandes tenedores --propietarios de 5 o más viviendas--.

"Es absurdo pensar que alguien con 5 viviendas condiciona el mercado. Debe haber un cambio de pensamiento y analizar qué influencia tiene cada uno en el mercado", ha argumentado.

CONSELL ASSESSOR DE L'HABITATGE

Preguntado sobre la creación del Consell Assessor de l'Habitatge por parte del Govern, un órgano formado por 53 miembros que se encargará de elaborar propuestas, sugerencias y elaborar informes y dictámenes en materia de vivienda, Joan Franquesa ha cuestionado su eficacia porque lo considera "inoperante".

"La mitad de integrantes forman parte del sector público. Es bueno que exista como órgano consultivo, pero ponemos en duda su eficacia".

"HABLAR DE DENSIDAD"

Francesc Quintana ha hecho hincapié en la necesidad de hablar de la densidad, alegando que "hacen falta viviendas más pequeñas para que las personas no tengan que ser arrojadas a los alquileres de habitación o infraviviendas".

"Estamos viendo barbaridades como convertir una sala en dos habitaciones para alquilarlas", ha aseverado.