Los API piden "tener un lugar" en el plan del Govern para construir 210.000 viviendas

Los API de Catalunya en su encuentro con el Govern hace dos semanas. - API

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya ha pedido "tener un lugar" en la puesta en marcha del plan anunciado este martes por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de construir 210.000 viviendas, en un comunicado este miércoles.

La entidad ha celebrado el anuncio y ha subrayado la necesidad de que el paquete de medidas se concrete "con urgencia y claridad", y se han puesto a disposición del Govern para participar en su implementación.

"Los API ponen a disposición del Govern su experiencia, datos y conocimiento del mercado inmobiliario para contribuir al éxito de este plan", ha señalado la entidad.

La presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) y del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Barcelona, Montserrat Junyent, ha señalado que es "absolutamente fundamental impulsar la colaboración público-privada" para llevar a cabo el plan.

"Que los profesionales trabajemos junto al Govern es esencial para conseguir una política de vivienda justa, sostenible y al servicio del ciudadano", ha añadido.