Apportt reivindica su papel como "generadora de valor" para la comunidad portuaria de Tarragona

Asamblea general ordinaria de la Agrupació per a la Promoció Econòmica del Port de Tarragona (Apportt) - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupació per a la Promoció Econòmica del Port de Tarragona (Apportt) ha celebrado este lunes su asamblea general ordinaria, en la que se ha hecho balance de 2025 y se han aprobado las líneas estratégicas para 2026, en la que ha reivindicado además su papel como "generadora de valor" para la comunidad portuaria de Tarragona.

Sobre la gestión llevada a cabo el año pasado, la asociación ha destacado que centró sus esfuerzos en tejer alianzas con organismos y otras entidades del territorio para promover sinergias, poniendo de ejemplo el acuerdo con la Generalitat para el impulso de la FP Dual en el entorno portuario, informa en un comunicado este lunes.

En la asamblea general, Apportt ha aprobado las cuentas de 2025 y el presupuesto para 2026, que le permitirá "continuar llevando a cabo actividades que promocionen el recinto portuario tarraconense y reafirmen su liderazgo en el Mediterráneo".

Asimismo, durante la asamblea se ha hecho repaso de los nuevos asociados que se han incorporado a la Agrupació el último año, entre los que destaca Foment Empresarial de Tarragona (Foet), la nueva patronal tarraconense surgida tras desaparecer la antigua Cepta.

De cara a 2026, Apportt se ha comprometido a seguir organizando actos de interés para sus asociados y para el ecosistema empresarial del territorio, con una primera jornada programada para el 20 de abril centrada en la economía azul.