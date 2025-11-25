Aprobada la subvención de 507.000 euros a Lladorre (Lleida) para el funcionamiento de Tavascan

Archivo - Estación de esquí de Tavascan. - ESTACIÓN DE TAVASCÁN - Archivo

LLEIDA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado una subvención de 507.000 euros para el Ayuntamiento de Lladorre (Lleida) para garantizar la apertura y funcionamiento de la estación de esquí de Tavascan, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Además, ha encargado a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) la elaboración de un plan de actuaciones para asumir la gestión y explotación de esta instalación.

Ha explicado que la estación de esquí es "motor económico del valle de Cardós" y un elemento esencial en la generación de puestos de trabajo en la zona.

El Govern ha añadido que para garantizar la actividad en la estación es necesario realizar inversiones de renovación y sustitución de las instalaciones existentes y que el Ayuntamiento de Lladorre no tiene capacidad para hacerlas.

Está previsto que el consistorio y FGC formalicen un convenio de cooperación para el despliegue de estas inversiones.