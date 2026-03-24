Aptadel Therapeutics cierra una ronda puente de 2 millones e incorpora un nuevo inversor

Imagen de Aptadel Therapeutics. - APTADEL THERAPEUTICS

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa biotecnológica Aptadel Therapeutics ha cerrado una ronda puente de 2 millones de euros, que ha supuesto tanto la entrada del grupo inversor japonés Newsight Tech Angels como el refuerzo del inversor estadounidense Little Warrior Foundation.

Lo explica la compañía con sede en el Parque Científico de la Universitat de Barcelona (PCB-UB) este martes en un comunicado, que valora que la operación "reafirma la confianza internacional en el proyecto y da un nuevo impulso a su desarrollo".

Con esta operación, Aptadel Therapeutics prevé impulsar un tratamiento pionero que está desarrollando contra el sarcoma de Ewing, antes de la ronda de financiación de Serie A que está preparando por un total de 9 millones de euros, y que le permitirá completar los estudios exigidos por las agencias reguladoras y avanzar hacia los primeros ensayos clínicos del mismo.

La consejera delegada de la biotecnológica, Gisela Lorente, ha explicado que con esta operación avanzarán "en el programa pediátrico y ampliaremos nuestra plataforma para llegar a más pacientes".

El año pasado, la empresa también recibió una subvención de 450.000 euros en el marco de la convocatoria AECC Impacto de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).