Aragonès desconfía de Junts porque "a la primera dificultad abandonaron el Govern"

Junqueras defiende "toda la convicción y toda la firmeza" demostrada en el mandato de Aragonès



BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha expresado su desconfianza hacia Junts porque "a la primera dificultad abandonaron el Govern" y ha criticado los proyectos del candidato del PSC, Salvador Illa, y del expresidente y candidato de Junts, Carles Puigdemont.

"No nos pueden merecer la confianza los que a la primera dificultad abandonaron el Govern", ha defendido el presidente en el acto 'Festa de la República' en el Arc de Triomf en Barcelona, que también ha contado con el discurso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y otros dirigentes del partido.

Aragonès ha dicho que Junts optó "por una prioridad de partido" en los momentos complicados en vez de priorizar Catalunya, porque, según él, defendían la confrontación ante la negociación.

Ha añadido que el PSC "no son los únicos que no dicen la verdad" y ha asegurado que Junts tampoco la dice.

En cambio, ha reivindicado que "ERC nunca abandona", y ha criticado que Junts no acepte debatir con los republicanos, lo que atribuye a que en Junts no tienen confianza en ellos mismos porque no pueden defender propuestas.

"Su única propuesta es un nombre, y nuestra propuesta es un país, y esta es la diferencia", ha añadido en alusión a su antecesor y candidato, Carles Puigdemont.

ILLA Y PUIGDEMONT

También ha criticado el programa de los socialistas: "El proyecto de Salvador Illa es España; el proyecto de Carles Puigdemont es Carles Puigdemont, y el proyecto de ERC es Catalunya".

Para él, el PSC es "cómplice del ahogo económico" de Catalunya y ni quiere ni conseguirá una mejor financiación que la que plantea ERC, porque su criterio siempre será seguir los dictados de la Moncloa, ha dicho.

PSC, DEL ROJO AL "NARANJA"

"¿Cómo queréis que defiendan el catalán aquellos que en su acto más institucional cambian de lengua a la primera?", se ha preguntado el presidente, y ha asegurado que los socialistas abogan por la imposición del trilinguismo que proponía Cs.

"Ese rojo se está empezando a quedar de color naranja", ha ironizado el también dirigente de Esquerra en referencia a los logotipos de PSC y de Cs.

ORIOL JUNQUERAS

Oriol Junqueras ha defendido "toda la convicción y toda la firmeza" demostrada durante el mandato de Aragonès y ha llamado, textualmente, a estar en campaña permanente hasta la victoria.

"Somos el partido más represaliado todavía hoy, el partido que tiene a más gente en el exilio, que ha tenido a más gente en prisión, que tiene a más gente procesada", ha añadido.