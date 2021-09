Aragonès espera la "máxima implicación institucional" del Gobierno en la mesa de diálogo

Afirma que no le "entraría en la cabeza" que Junts restara importancia a la mesa

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este miércoles que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez acuda a la reunión de la mesa de diálogo prevista para la semana que viene con "la máxima implicación institucional", como asegura que irá el Govern.

Lo ha dicho en rueda de prensa en Valencia después de reunirse con el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, al ser preguntado por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe estar en el encuentro, y ha defendido que reunión de la semana que viene es "muy importante".

"Por lo tanto, vamos a tener desde el Govern de Catalunya la máxima implicación. Y como es una cuestión sumamente importante y por la relevancia de esta cuestión, evidentemente contamos con la máxima implicación institucional del Gobierno de España", ha subrayado.

Aragonès ha recordado que las dos partes de la mesa se comprometieron a encontrar una solución democrática que fuera validada por la ciudadanía de Catalunya votando, lo que ve "suficientemente importante como para que haya la máxima implicación" de ambos gobiernos.

"No entendemos desde el Govern que este recomenzar el proceso de negociación no se haga con la implicación al máximo nivel. Estoy convencido que todo el mundo sabrá estar a la altura de la responsabilidad. Lo que tenemos entre manos es suficientemente importante y tenemos la responsabilidad de encontrarle salidas y sin más dilaciones".

"TODA LA DETERMINACIÓN"

Además, ha apuntado que las delegaciones las escogerá cada gobierno y ha advertido de que el Govern irá con "toda la determinación y ambición para encontrar una solución", que para el Ejecutivo catalán pasa por la amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Ha insistido en que, según él, esta reunión supone volver a comenzar la mesa de diálogo tras el parón provocado por la pandemia y por el cambio de Govern, ha augurado que supondrá una negociación compleja, pero que no hay "alternativa", y ha defendido que se deberá establecer un calendario y desarrollar las propuestas de cada parte.

"Es importante volver a los elementos básicos que dan inicio a esta negociación. Concretar en el calendario también como vamos desgranando y desarrollando las cuestiones que están detrás de las posiciones de cada parte. La posición del gobierno de Catalunya es conocida, la del Gobierno del Estado también. Una negociación debe avanzar conociendo las razones y desarrollando los intereses que están detrás de las posiciones de cada parte", ha añadido.

Al ser preguntado por las críticas de Junts al diálogo, el presidente catalán ha señalado que el acuerdo de gobierno entre ERC y Junts apuesta por la mesa de diálogo, de manera que confía en que la parte catalana afrontará la negociación con unidad: "No me entraría en la cabeza que nadie desde la parte catalana quisiera restarle importancia".

FONDOS EUROPEOS

Sobre los fondos europeos, Aragonès ha defendido que la Generalitat ha presentado proyectos suficientes, ha explicado que está en conversaciones con el Gobierno para conseguir los "máximos recursos" y ha rechazado que se pueda utilizar este asunto políticamente.

"No me entraría en la cabeza que se pudieran utilizar los fondos europeos como moneda de cambio para no se qué. No me consta que sea así", ha zanjado.

