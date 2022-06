Aragonès se querellará contra la empresa de Pegasus y no descarta ampliarla al Gobierno

Acusa a Sánchez de actuar como si tuviera "carta blanca"

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado este jueves que en los próximos días presentará una querella contra NSO Group, la empresa propietaria del programa Pegasus, y no ha descartado ampliarla contra el Gobierno central.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha avisado de que se deberán asumir "responsabilidades" por el espionaje y ha apuntado que el primer paso será esta querella.

Aragonès ha detallado que en la querella pedirá que la Justicia actúe, ya sea la española o la europea: "Pero aquí alguien acabará asumiendo responsabilidades".

Ha apuntado que en función de la investigación la querella se podrá ampliar y no ha descartado que se acabe dirigiendo también contra el Gobierno: "En mi caso claramente apunta a que el CNI ha actuado de forma fraudulenta pero esto habrá que certificarlo muy bien porque ya sabemos que aquí hay una doble vara de medir" en función de si el espiado forma parte del Ejecutivo central o si es independentista.

El presidente catalán ha criticado la gestión que ha hecho el Gobierno central del caso Pegasus de espionaje a líderes independentistas porque considera que no ha dado las explicaciones suficientes ni ha garantizado que no vuelva a ocurrir, por lo que advierte de que ha supuesto un "punto de inflexión clarísimo en negativo" en el proceso de diálogo y negociación entre ambos gobiernos.

Cree que el Gobierno ha gestionado este asunto considerando a las instituciones catalanas y a los catalanes como ciudadanos "de segunda", y ha reiterado que espera que la reunión prevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea pronto, pero que debe servir para que dé explicaciones y que no sea solo para hacerse una foto.

MESA DE DIÁLOGO

Preguntado por la mesa de diálogo, Aragonès ha afirmado que se debe reunir cuando haya avances: "No estoy dispuesto a hacer una foto y basta", y ha asegurado que no se levantará nunca de esta mesa, pero lo ha desvinculado del apoyo que pueda dar ERC al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso.

Para él, el conflicto catalán acabará tarde o temprano en una mesa de negociación entre ambos gobiernos: "¿Será en esta? No lo sé, me gustaría que sí. Depende de la otra parte", ha añadido.

"Mientras dependa de mí, no me levantaré nunca de la mesa de negociación. Otra cosa es el apoyo parlamentario al Gobierno del Estado que ha ido incumpliendo y ha creído que tenía carta blanca para poder ir actuando", ha avisado, ya que cree que Sánchez debe ser consciente de que tiene que generar confianza en el proceso de negociación.

Asimismo, considera que tras el caso Pegasus el proceso de negociación ha entrado en un "nuevo paradigma" y ha insistido en que, si el Gobierno no ofrece una salida acordada, deberá asumir las consecuencias políticas.

"VOLVER A LA MOVILIZACIÓN"

También ha tildado de coherente que Junts pida abandonar la mesa de diálogo, ya que cree que siempre ha estado en contra de este espacio, aunque ha recordado que está en el acuerdo de investidura entre ERC y Junts.

Sobre si se deben empezar a preparar alternativas a la mesa de diálogo, como dijo en su discurso de Navidad, Aragonès ha señalado que una de las alternativas debería ser "volver a la movilización" con unidad independentista, ya que cree que serviría para presionar al Gobierno a que la negociación avance.

"PROBLEMA DE INFRAFINANCIACIÓN"

Se ha vuelto a referir a los datos de la ejecución de la inversión del Estado en Catalunya y ha insistido en que se trata de un "problema de infrafinanciación" continuado desde hace años.

Considera que estas cifras muestran que la voluntad que expresa el Gobierno no se acaban concretando y que "debe ser consciente que no puede vivir de la renta permanentemente".

Así, ha advertido de que, si el Gobierno no cumple sus compromisos, después será más difícil darle confianza: "Si cuando lo que te has comprometido a hacer no lo haces, después si pides confianza para continuar haciendo cosas cuesta mucho más darla".