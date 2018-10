Arrimadas (Cs) cree que investir a Jordi Sànchez es "alargar el proceso y liarla más"

Publicado 27/02/2018 14:40:40 CET

Recuerda a Torrent que su papel no es hacer "mítines de ERC"

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arriamdas, ha avisado que en caso de que el candidato a la presidencia de JxCat acabe siendo su diputado y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, quedará demostrado que lo que buscan es alargar el proceso independentista y "liarla más".

"¿De verdad estamos dando por hecho que un señor imputado y que se subió a un coche de la Guardia Civil será presidente? Lo que quieren es alargar el proceso y liarla más, no quieren un presidente", ha concluido.

Arrimadas ha planteado a los independentistas si no tienen a "otro candidato que no esté imputado, que no esté huido y que esté preparado", y que pueda gobernar para todos los catalanes y ha insistido a que ellos se resisten a pensar en Sànchez como el candidato definitivo de los independentistas.

Aseguran que, por lo que ha trascendido de las negociaciones entre JxCat y los republicanos, se demuestra que "se pelan por TV3" y no por formar un Govern que termine con el bloqueo institucional.

En ese sentido ha sacado pecho por su propuesta de impulsar un pleno para el jueves "para que ERC y los de Puigdemont tengan que dar la cara sobre estas conversaciones opacas y peleas" que están teniendo para acordar un Govern.

También ha criticado la actuación del presidente del Parlament, Roger Torrent, tanto en el inicio del Mobile World Congress (MWC) donde plantó al Rey, como en un acto del Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab) donde se refirió a los presos políticos y a la falta de separación de poderes en el Estado y provocó la marcha de algunos letrados.

"Su papel no es ir por ahí haciendo mítines de ERC", ha criticado Arrimadas que también es colegiada del Icab y cuyo grupo parlamentario ha presentado este martes un escrito de queja contra Torrent en la Mesa del Parlament, que ha sido respaldada por el PSC.