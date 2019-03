Artadi afirma que sería alcaldesa si Forn no es absuelto: "Estoy preparada para el relevo"

Actualizado 12/03/2019 15:01:49 CET

Forn pide por carta parar a Cs por ser el "caballo de Troya de la extrema derecha"

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y número dos de JxCat a la Alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi, ha afirmado este martes que si ganan las elecciones está preparada para ser la próxima alcaldesa si no absuelven al candidato, el exconseller Joaquim Forn, encarcelado y juzgado por el proceso independentista--.

En un acto sobre la candidatura de JxCat al Ayuntamiento, Artadi ha asegurado que Forn debería salir absuelto y ser alcalde si ganan las elecciones: "Si hay interferencias de la justicia o hay una sentencia injusta que lo impide, estoy preparada para hacer el relevo".

"Él no lo querrá demorar. Me pasaría el relevo. Tampoco estaremos ocho meses para formar gobierno, pero batallaremos para ganar las elecciones y hacer alcalde a Forn", ha insistido, en una intervención en la que ha recordado que mantiene sus derechos políticos intactos.

Preguntada sobre la posibilidad de integrar en la candidatura al delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, Artadi ha dicho que le gustaría que se sumara: "Estamos trabajando para ver si es posible. La conversaciones quedaron paradas y no se llegó a un acuerdo, pero las retomaremos".

En su primer acto como candidata a las elecciones municipales, Artadi ha querido que la mujer de Forn, Laura Masvidal, leyera una carta de su marido, en la que explica que la candidatura de JxCat quiere ser "transversal, abierta, que vaya más allá de las siglas de partido, con capacidad de diálogo y de crear complicidades".

Masvidal ha dicho que le conmocionó que su marido se presentara a las elecciones municipales, pero que, a medida que pasaron los días, cambió de idea: "Me imagino que dirá el señor Marchena el día que Quim sea alcalde", y ha reconocido que esta campaña electoral no será fácil para ella.

Forn ha destacado que Artadi encarna la ambición el rigor, el diálogo y el liderazgo que la ciudad ha perdido durante el Gobierno municipal de Ada Colau, y ha afirmado que el proyecto de JxCat también quiere parar a Cs, al que se ha referido como "caballo de Troya de la extrema derecha".

CAMBIO EN LA CIUDAD

Artadi también ha criticado la gestión de Colau al frente del Ayuntamiento, sin citarla: "No vale decir que queremos acoger si después no puedes hacer nada, o que estás a favor del derecho a decidir y no mover ni un dedo por el 1-O", ha reprochado, y ha reivindicado que la capital catalana siempre ha luchado por los derechos y las libertades.

Ha explicado que la candidatura de JxCat quiere trabajar por la igualdad, por un desarrollo sostenible y con una governanza horizontal, y ha defendido que, en cuestión de vivienda, no es suficiente con hacer pisos de protección oficial, sino que también se debe apostar por la colaboración público-privada.