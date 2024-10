Artur Mas apoya que Puigdemont no lidere la oposición y quiere que Junts sea alternativa al Govern

No se ha hecho militante de Junts pero sí ha hablado con Turull para involucrarse más

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha apoyado este jueves que el también expresidente catalán Carles Puigdemont no sea líder de la oposición en el Parlament en esta legislatura, y ha defendido la necesidad de que Junts se sitúe como alternativa al Govern de Salvador Illa.

"Me parece lógico que, en su caso, no lo sea. Ha sido presidente de la Generalitat, y no es fácil cuando has sido presidente de la Generalitat pasar a ser líder de la oposición. Pero si no lo es él, lo tiene que hacer alguien", ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

A la espera de que Junts celebre su congreso a finales de octubre, Mas considera que el principal reto de la formación es presentarse como única alternativa al Ejecutivo catalán: "La alternativa no será el PP, Vox, AC y no será ERC, es muy evidente. Menos aún lo serán los comuns. También podría haber dicho la CUP", ha señalado.

"¿Quién será la alternativa al Govern? Sólo hay una, y la alternativa es Junts. Tienen este gran reto sobre la mesa", ha recalcado el expresidente catalán, que aunque no se ha hecho militante del partido, sí habló recientemente con el secretario general, Jordi Turull, para estudiar cómo se puede involucrar un poco más.

Sin embargo, ha dejado claro que hace tiempo que decidió alejarse de la vida ordinaria de los partidos y que quiere mantener esta actitud, por lo que ha rechazado "volver a tener un papel en la vida política".

SOBRE ILLA

Tras la reunión que mantuvo semanas atrás con Illa, que ha asegurado que fue correcta y positiva, ha asegurado que le detectó cierto "talante" convergente desde el punto de vista de alguien que, a su juicio, intenta ser constructivo y positivo, ha dicho al preguntársele al respecto.

"Pero yo sé donde está cada uno", ha añadido Mas, pese a constatar que en al extinta CDC incorporó a personas que venían del PSC.

FINANCIACIÓN SINGULAR

Sobre el acuerdo entre el PSOE y ERC por una financiación singular para Catalunya, ha llamado a esperar el redactado final que llegue al Congreso antes de pronunciarse al respecto, y "si va en la línea de un concierto económico, aunque se llame de otra manera, seguro que Junts ayudará a que esto sea algo mejor de lo que se pueda plantear de entrada".

Al preguntársele sobre la estructura 'B' de ERC, ha negado que en Convergència existiera algo parecido pero sí ha explicado que hacían contracampañas para intentar influir en las redes: "Pero una estructura B como la que hemos conocido en el caso de ERC, para hacer trabajo sucio, esto no".

"Me ha sorprendido y me ha indignado, como a mucha gente", ha destacado Mas, tras reprochar que los republicanos se presentaran como un partido con las manos limpias y que daban lecciones de ética, textualmente.