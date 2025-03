Asens (Comuns) sobre Catalunya: "El PSOE ha acabado defendiendo aquello que antes era un anatema"

Cree que no hay espacio para tres partidos en la izquierda en España y que se pide dejar "atrás el resentimiento"

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Parlamento Europeo de Comuns-Sumar Jaume Asens ha afirmado que en la política respecto a Catalunya tras el 'procés' "el PSOE ha acabado defendiendo aquello que antes era un anatema".

"Pedro Sánchez decía que en Catalunya no había un conflicto político, consideraba que se había producido un desorden público y una sedición que merecía un castigo penal, que se tenía que aplicar el 155 y que la sentencia se tenía que aplicar en los estrictos términos y que no habría nunca un indulto", ha dicho en una entrevista de Europa Press con motivo de la publicación del libro 'Los años irrecuperables' (Ediciones Península) sobre su etapa política y anterior, en la que se autodefine como 'activista con toga'.

Lo ha dicho preguntado por el veto que relata en el libro por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que fuera ministro por parte de los Comuns por --textualmente-- su perfil comprometido con los derechos de los independentistas catalanes, y que ha argumentado explicar ahora y no antes porque ha pasado un tiempo y porque "se habla mucho de los vetos y los vetos han existido, lo que pasa que a veces no se han denunciado por motivos que sean por nuestra forma de entender la política".

"RESPONSABILIDAD" A PSOE Y JUNTS EN LAS NEGOCIACIONES

Sobre las negociaciones entre el Gobierno y Junts, ha valorado como una "mala fórmula llegar siempre al último minuto", ha pedido tanto a Junts como al PSOE un esfuerzo de planificación mayor y ha pedido responsabilidad sobre todo a Junts, a quien le atribuye una contradicción por plantear una moción de confianza al Gobierno mientras le estaba dando su confianza a la alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que es el Vox catalán, en sus palabras.

Ha afirmado que le ve recorrido a la legislatura, porque a medida que pasa el tiempo es más fácil corregir los errores de la negociación entre las formaciones gracias a los mediadores, ha dicho, y ha situado la desconfianza de Junts en el PSOE como el principal problema: "Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez en su día había prometido que traería en helicóptero detenido a Puigdemont, le había demonizado y le había caricaturizado como el enemigo número uno de España".

LA GENTE "NOS PIDE UNIDAD"

Asens se ha referido también a una posible reconciliación entre Sumar y Podemos: "Tiene que haberla. Es verdad que cuando algo se rompe parece difícil volverlo a reconstruir, pero hasta un jarrón roto puede reconstruirse. Es verdad que nunca vuelve a ser el mismo, pero es importante intentar recomponer lo que se ha roto. Y creo que la unidad futura que tenemos que construir no se puede construir a partir de las ruinas de la batalla".

Ha afirmado que ya se ha demostrado en el pasado, con la experiencia de Más País, que no hay espacio para tres espacios de izquierdas en España, se ha mostrado partidario de no responder a las provocaciones de los miembros del otro partido: "La gente en un momento de ascenso de la extrema derecha nos pide unidad, nos pide que dejemos atrás el resentimiento y que no nos peleemos entre nosotros".

Sobre su relación con el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que conserva una buena amistad con él --hace tres semanas hablé con él, cuenta-- porque ha procurado blindar su amistad de los vaivenes de la política con quien considera que ha sido "el John Wayne de la política española", que ha cometido errores, como todos, pero también muchos aciertos.

Ha hablado de ciclo político terminado, en referencia al ciclo iniciado a raíz del 15M, y que lo nota porque "la impugnación [al sistema] no viene de abajo", sino del extremo derecho del tablero político; y porque además los liderazgos de ese momento, por diferentes circunstancias, han dado un paso al lado.

CONFLICTO EN GAZA Y TRUMP

Sobre el conflicto en Gaza, ha afirmado que el Gobierno español podría hacer más de lo que hace y ha pedido una política más clara de prohibición de venta de armas a Israel, a la vez que ha asegurado que "ahora mismo Europa está siendo cómplice de un genocidio".

"La justicia internacional, aparte de pedir la detención de Netanyahu, lo que ha dicho es que los gobiernos deben dejar de apoyar a Netanyahu y le están siguiendo dando apoyo. Por tanto, cuando criticamos a Trump, con razón, hay que saber que en el caso de Gaza, Europa está siendo cómplice y que, por tanto, no puede dar lecciones de moralidad a nadie", ha valorado.

Ha pedido que la política de la Unión Europea (UE) frente a las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, haga "frente a la amenaza de la extrema derecha que encarna algo muy parecido a lo que encarnaba el fascismo en los años 30" e intente otra vez levantar una Europa de la fraternidad y una Europa de la esperanza.

ADA COLAU

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es una figura clave del libro y de su trayectoria política --Asens fue concejal de su gobierno municipal-- y de quien ha dicho que su legado habla por ella, y preguntado por si cree que debe repetir como candidata en 2027, ha dicho que en el futuro "podrá volver cuando quiera" y que su deseo sería que lo hiciera en la posición que quisiera.

Sobre las políticas del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que muchas de las transformaciones que se impulsaron durante la etapa Colau son casi irreversibles, aunque vea un retroceso: "Collboni no apuesta por el modelo de islas y zonas verdes que nosotros impulsamos, pero la lucha que protagonizamos contra el coche, el avance que hicimos en esa lucha, en el espacio público, en carriles bici, etcétera, igual no irá más, pero no irá menos".

ERREJÓN, MONEDERO Y COMÍN

Preguntado por los presuntos casos de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón --a cuya dimisión dedica un tramo del libro--, Juan Carlos Monedero y Toni Comín, ha considerado que el machismo es transversal a la sociedad y a todas las organizaciones, que es algo que interpela a todos los hombres porque "nadie es ajeno a esa dinámica", aunque ha pedido no confundir planos ante fenómenos reprobables socialmente pero no penalmente.

"Una cosa puede ser reprobable socialmente, pero no penalmente, y creo que a veces se confunde los planos. Creo que también es importante recordar eso, que es importante poner a cada cosa en su sitio y darle todos el nombre correcto. A veces cuando se producen estos casos se puede tender a confundir planos y se puede tender a situaciones que nos hacen olvidar diferencias que son importantes", ha concluido.