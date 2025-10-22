La asistencia jurídica gratuita ya se puede pedir de forma telemática en Catalunya

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La solicitud de asistencia jurídica gratuita ya se puede hacer telemáticamente a través de la Sede judicial electrónica de Catalunya, ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado este miércoles.

Hasta ahora, era un trámite que se tenía que hacer presencialmente a través de los Colegios de Abogacía, pero con la reciente activación del trámite del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona --el último que faltaba-- se ha completado la posibilidad de solicitar este servicio telemáticamente, aunque se mantiene también la opción presencial.

A partir de ahora, cualquier ciudadano --sea en nombre propio o de otra persona física o jurídica-- podrá presentar solicitudes que se enviarán al colegio de abogados correspondiente y consultar el estado de las mismas, así como solicitar la suspensión del procedimiento.