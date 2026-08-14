El asistente virtual de la Diputación de Barcelona facilita a los ayuntamientos acceder a recursos

La nueva herramienta hecha con IA de la Diputación de Barcelona para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los servicios del Catálogo - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha creado un nuevo asistente virtual hecho con inteligencia artificial para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los recursos y servicios más adecuados del Catálogo de Servicios del consorcio, ha informado en un comunicado este viernes.

Con este servicio, no será necesario consultar manualmente todas las fichas de los recursos ni conocer previamente la estructura del buscador, sino que el asistente podrá proporcionar respuestas rápidas con un lenguaje "natural, inclusivo, cercano y claro".

Más allá de proporcionar la información del Catálogo de Servicios, la nueva medida también podrá funcionar como una herramienta de orientación para cada necesidad; proponer sugerencias; y mostrar información detallada de cada ficha y filtrarla por tipología; entre otras opciones.

Para la ciudadanía, el asistente supone una "mejora en la transparencia", ya que hace más comprensible la información publicada, además de que contribuye a facilitar el despliegue de proyectos y servicios municipales.

La Administració Oberta de Catalunya (AOC) lo ha incluido en Observatori dels DigiCanvis como una herramienta innovadora de la administración local.