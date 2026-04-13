Aszende factura 52 millones en 2025, un 15% más, y prevé duplicar la cifra en cinco años

Imagen de Aszende - ASZENDE

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aszende ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 52 millones de euros, un 15% que el año anterior, con previsiones de duplicar la cifra de negocio en los próximos cinco años, explica este lunes la compañía familiar especializada en la instalación y mantenimiento de ascensores.

Actualmente, la empresa emplea 400 profesionales, distribuidos entre la sede central de Barcelona, y otras 16 delegaciones en el resto del territorio, incluyendo una fábrica propia en Zaragoza.

Durante el año anterior, además, Aszende ha reforzado su presencia en Catalunya mediante la incorporación de tres empresas familiares del sector, así como las carteras de ascensores de dos compañías, sumando un total de cinco adquisiciones.

El consejero delegado de Aszende, Alfredo Palencia Tejada, ha valorado que estas adquisiciones forman parte de una evolución natural de la compañía, siempre y cuando estas se integren con su modelo, "basado en la proximidad, la excelencia y la personalización del servicio, con las personas en el centro".

Gracias a este crecimiento, la compañía gestiona un parque de cerca de 20.000 ascensores en mantenimiento, lo que la sitúa entre las diez principales empresas del sector, con la previsión de alcanzar los 24.000 equipos en 2026.