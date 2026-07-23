La ATC aflora 333 millones de fraude fiscal en 2025, un 13% más

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y el secretario de Hacienda, Antoni Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha explicado que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) afloró 333 millones de euros de fraude fiscal en 2025, un 13% más que en el año anterior.

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa junto al secretario de Hacienda, Antoni Fernández, en la que ha añadido que el 96% del importe se concentra en los impuestos de sucesiones y donaciones (136,7 millones), patrimonio (101,6 millones) y transmisiones y actos jurídicos documentados (81,4 millones).

2025 fue el segundo año con un mayor volumen de capital defraudado aflorado, tras 2021, cuando se descubrieron 338 millones.

Romero ha explicado que el aumento interanual se debe al aumento de los recursos de la ATC: "No es que haya más fraude, es que somos más capaces de detectar más".

Ha subrayado la importancia de reducir la brecha fiscal, es decir, la diferencia entre lo que se debería recaudar y lo que se recauda, que en 2014 era del 21,5% y en 2022, del 11,6%.

Durante el año pasado, se realizaron 24 liquidaciones por deslocalizaciones falsas --16 a otras comunidades autónomas y 8 en el extranjero-- que han permitido levantar 6,5 millones, y 8 liquidaciones de bienes activos situados en el extranjero y no declarados, que han levantado 1,2 millones.

EL FRAUDE "PERSISTE"

Fernández ha subrayado que la "mayor parte de los contribuyentes catalanes cumplen con sus obligaciones, pero el fraude fiscal persiste" en el contexto de crecimiento de ingresos por el crecimiento económico.

Ha añadido que combaten este fraude con "más recursos humanos, más tecnificados y con más recursos tecnológicos", y que la voluntad es facilitar que la relación entre los contribuyentes y la administración sea más fácil.

En este sentido, ha destacado la tramitación automatizada de aplazamientos y fraccionamientos, que en 2025 alcanzaron las 9.232 operaciones.