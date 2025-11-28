La ATM despliega 3 tranvías con un nuevo diseño en las línea del Trambesòs

Nuevo modelo y el actual del Trambesòs - ATM

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha desplegado 3 tranvías con un nuevo diseño en las líneas T4, T5 y T6 del Trambesòs, que a partir de ahora cuenta con un total de 21 convoyes.

El nuevo modelo Citadis X05 ha sido fabricado por Alstom en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y además de un aspecto más moderno incorpora la última tecnología y requerimientos de accesibilidad y seguridad, indica la ATM en un comunicado.

Asimismo, los nuevos tranvías cuentan con adaptaciones útiles para el nuevo tramo Glòries-Verdaguer por la avenida Diagonal, ya que son capaces de captar energía tanto por la catenaria como por la alimentación continua por tierra (APS).

También equipan un nuevo sistema de información por pantalla, que informan sobre el recorrido, la próxima parada, la intermodalidad y otros aspectos del trayecto, que también se reproducirá por la megafonía interior.

Finalmente, los nuevos vehículos ganan en seguridad para los conductores, ya que sus cabinas han sido diseñadas con una mejor ergonomía y seguridad, mayor visibilidad y una estructura adecuada a los requerimientos normativos de protección del personal y de terceros, en caso de colisiones.