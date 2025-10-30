La auditoría sobre la DGAIA detecta "deficiencias en la gestión" de las prestaciones a extutelados

Archivo - Fachada de la sede de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La auditoría externa encargada por la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión sobre la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha detectado "deficiencias en la gestión" del seguimiento de las prestaciones económicas a extutelados y copago de los servicios de vivienda, informa la Conselleria en un comunicado.

Según ha avanzado este jueves Ser Catalunya, el documento descarta el fraude pero muestra que, antes de externalizar el servicio en 2022, la DGAIA estuvo otorgando ayudas a extutelados "sin hacer ningún seguimiento posterior", lo que en los 50 casos repasados por los auditores supuso un pago de 170.000 euros de más en 2 años.

El informe apunta también a la falta de personal, herramientas de gestión insuficientes o déficits en la interoperabilidad como carencias en la gestión de la prestación.

La auditoría identifica "un porcentaje elevado" de pagos indebidos en los expedientes revisados debido a deficiencias en el grado de diligencias en la revisión del cumplimiento de los requisitos.

Se ha centrado en una muestra de expedientes de 2023 y 2024, por lo que la Conselleria ha iniciado una "revisión exhaustiva" de todos los expedientes de forma individualizada para clarificar el alcance y las responsabilidades que puedan derivarse.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES

Como ya anunció la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, a partir del 1 de noviembre la gestión de las prestaciones para jóvenes extutelados pasará a depender de la Dirección General de Prestaciones Sociales de la Conselleria.

Esto "permitirá verificar mensualmente el cumplimiento de los requisitos", mediante la comprobación automática de actividad laboral, empadronamiento e ingresos.

Para garantizar el cumplimiento de los actuales requisitos de la prestación seguirá siendo necesario un equipo especializado que haga el seguimiento del Plan de Trabajo Individualizado (PTI), por lo que se ha prorrogado de forma administrativa el servicio del Servicio de Seguimiento y Valoración de la Prestación (SEVAP) hasta que se formalice una nueva contratación adaptada a las necesidades del nuevo servicio.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URGENTE

La Conselleria ha ordenado iniciar un expediente de contratación de este servicio de acompañamiento por la vía de urgencia, que se ajustará al nuevo decreto de estructura de la Conselleria, en el que se establece un nuevo Servicio de Atención y Promoción de Jóvenes Tutelados y extutelados.

Se prevé que el nuevo contrato esté disponible durante el primer semestre de 2026.