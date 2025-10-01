Audrey Azoulay (Unesco) dice que "no se puede proteger a las culturas sin proteger a la naturaleza"

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, durante la ceremonia de clausura de la conferencia Mondiacult, en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), a 1 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha asegurado este miércoles que "no se puede proteger a las culturas sin proteger a la naturaleza" en un discurso en la clausura de la conferencia Mondiacult de Barcelona.

Azoulay, que no pudo acudir a la inauguración del Mondiacult el lunes, ha asegurado que esta edición ha enviado el mensaje de que no se puede subestimar el impacto y el poder de la cultura.

Ha dicho que en un contexto en que persisten las guerras y el cambio climático muestran que espacios como Mondicult evidencian que se pueden encontrar consensos: "Eso quizás solo se posible a través de la cultura a día de hoy".

Ha asegurado que en esta edición de Mondiacult también se ha querido incluir a la educación y a los saberes científicos y autóctonos que permiten proteger la biodiversidad: "No se puede conservar y defender la biodiversidad cultural sin defender la biodiversidad a través de la protección de las culturas. No se puede proteger las culturas sin proteger la naturaleza. Es la misma batalla".

Ha dicho que espacios como Mondiacult es "un espacio abierto a todos y se aleja de posturas" observadas en otras partes, señalando la importancia de la participación de la sociedad civil.

Ha remarcado que la cultura es un "bien público mundial" y parafraseando las palabras de Ernest Urtasun en la inauguración una forma de resistencia y lenguaje común para reconstruir la confianza entre pueblos y ser una palanca de cohesión, reconstrucción, dignidad y prosperidad.