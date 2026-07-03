El avance del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) obliga a confinar 12 localidades

Imagen aérea del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) - BOMBERS

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El avance del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) obliga este viernes a ampliar el confinamiento, que ya afecta a 12 localidades: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d'Aro, así como la Bisbal (Girona).

Protecció Civil ha enviado una alerta de forma preventiva por la evolución del fuego, así como la presencia de humo y para evitar la movilidad en la zona cercana a la tarea de los operativos, según informa a través de 'X'.

Finalmente, se pide mucha precaución a la ciudadanía y cerrar puertas y ventanas.