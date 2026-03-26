Avatel renuncia a la integración con Parlem y pone fin a casi un año de negociaciones

Archivo - El fundador de Parlem, Ernest Pérez-Mas - BME - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Avatel ha renunciado "de manera irrevocable" a la integración de sus activos en Catalunya, Baleares y la Comunidad Valenciana con Parlem Telecom tras la negativa de su principal accionista de la compañía catalana, Ernest Pérez-Mas, a votar a favor de los términos planteados por Avatel, poniendo fin a casi un año de negociaciones.

Según ha comunicado Parlem en una información remitida este jueves BME Growth, el Consejo de Administración de Avatel remitió una carta este miércoles comunicando el fin del proceso de análisis y valoración iniciado en 2025.

La decisión responde a una comunicación formal del principal accionista de Parlem, quien ha manifestado su negativa a votar a favor de la operación en los términos planteados por Avatel.

Este anuncio llega el día después de que el consejero delegado de Parlem Telecom, Xavier Capellades Ramos, presentara su dimisión al consejo de administración de la compañía, dejando asimismo su asiento en este órgano de gobierno, por motivos personales.

De este modo, el fundador de la empresa y también presidente, Ernest Pérez-Mas, retomó sus funciones ejecutivas.