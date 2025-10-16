El Ayuntamiento de Barcelona renueva su marca para "reforzar el vínculo entre ciudad e institución"

Nueva imagen de marca de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El consistorio cambia su imagen institucional después de 15 años

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado este jueves su nueva marca para "reforzar el sentimiento de pertenencia y el vínculo entre ciudad e institución", actualizando la imagen del consistorio después de 15 años.

Según explica en un comunicado, la nueva identidad visual simplifica la comunicación, aumenta la legibilidad y "pone la ciudad en el centro", mostrando en su firma únicamente la palabra 'Barcelona' acompañada del escudo oficial de la ciudad, todo en color rojo.

De este modo, el consistorio trata de preservar la relación entre institución y oficialidad con un sistema visual más fresco y versátil, que "fortalece el vínculo con la ciudadanía".

PROYECTO

El proyecto ha sido diseñado por el estudio Principi, ganador de un concurso convocado por la Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual, que busca alinear a Barcelona con el estilo de otras grandes metrópolis como Nueva York, París, Oslo o Helsinki.

También hace un ejercicio de simplificación, reduciendo el ruido visual en las comunicaciones municipales, especialmente en canales digitales y de pequeño formato, y dando lugar a un único logotipo.

La nueva marca también prevé un sistema flexible para adaptarse a diferentes contextos, incluyendo una versión únicamente con la letra 'B' acompañada del escudo para la comunicación de los distritos.