El Ayuntamiento de Lleida impulsa el uso del catalán en las actividades y espacios deportivos

El Ayuntamiento de Lleida impulsa el uso del catalán en los espacios deportivos - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lleida ha integrado el compromiso con el fomento de la lengua catalana como eje transversal en sus actuaciones y espacios deportivos, informa este sábado en un comunicado.

Este propósito se enmarca dentro del Pla Estratègic Transversal i Territorial de Foment del Català 2024-2028, impulsado por la Paeria, que promueve la lengua como herramienta de inclusión, ciudadanía, igualdad de oportunidades y cohesión social.

Los tres ejes de actuación donde más se ha incidido han sido la aplicación del Reglament d'Ús del Català para garantizar que las comunicaciones y las actividades deportivas respeten los criterios lingüísticos establecidos; la formación y la competencia lingüística, y la sensibilización y la ruptura de inercias.