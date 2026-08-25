El Ayuntamiento de Roda de Berà (Tarragona) precisa que las heridas por las lluvias no han fallecido

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Roda de Berà (Tarragona) ha precisado que las mujeres que estaban en estado tras derrumbarse un muro por las lluvias del pasado sábado no han fallecido, sino que se encuentran todavía en estado crítico.

El consistorio, que había informado la muerte de madre e hija en un comunicado de este martes, ha apuntado que continúan con vida, mantienen constantes vitales y no han sido desconectadas, según ha confirmado la Conselleria de Salud.

El Ayuntamiento lamenta "profundamente" la confusión y pide disculpas por la angustia y el dolor que haya podido generar la información errónea.