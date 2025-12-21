Badalona Acull afirma que el acuerdo del Govern y entidades no cubre a todos los desalojados del B9

Personas desalojadas del antiguo Instituto B9 de Badalona acampan debajo de la salida 210 de la C-31. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués, considera que el acuerdo del Govern y entidades sociales para acoger a los desalojados del B9 de Badalona (Barcelona) supone "un paso adelante", pero avisa de que no puede cubrir a todas las personas que han pasado la noche bajo un puente de la C-31.

"La sensación que tengo es que de momento este acuerdo no cubriría todas las personas que están aquí", ha explicado este domingo en una entrevista en 3catinfo recogida por Europa Press, después de que parte de los desalojados hayan pasado la noche en locales sociales, pero Sagués calcula que hay otro centenar que continúan refugiados bajo un puente, una cifra que, ha dicho, fluctua.

Ha recordado que, desde el primer día, su entidad venía reclamando un acuerdo, pues no confiaban en que el gobierno municipal de Xavier García Albiol hiciera algo, textualmente, y aunque valora que el Govern se haya implicado "seriamente", reclama una solución definitiva.

Sagués ha visitado a los desalojados que siguen en la calle y ha dicho que su estado de ánimo es de "más tranquilidad", en comparación con la jornada de este sábado, cuando hubo lluvias intensas.

Ha destacado la labor de Cuineres per la Pau que están preparando comida a los alojados en el casal de la CUP de Badalona: "Esto también nos da mucha tranquilidad y es un paso organizativo importante más allá de que estamos teniendo muchas muestras de solidaridad. También el local de CCOO de Badalona está a nuestra disposición".