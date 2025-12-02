El Banc de Sang en Cataluna propone "la tradición familiar" de donar sangre en Navidad

El Banc de Sang llama a instaurar la "tradición familiar" de donar sangre en Navidad - BANC DE SANG

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang en Catalunya ha hecho un llamamiento a la población para donar sangre en Navidad con la campaña 'La tradició que ens uneix', que pretende instaurar la tradición familiar de donar sangre, ya que en períodos festivos las reservas bajan hasta un 20% por el cambio de hábitos.

Unos 6.000 pacientes de los hospitales catalanes necesitarán sangre desde principios de diciembre hasta las vacaciones de Navidad, lo que se traduce en unas 20.000 donaciones, informan este martes en un comunicado.

Quien done sangre participará en el sorteo de 15 billetes de 'La Grossa de Cap d'Any' con el número especial 25405, que coincide con el día del nacimiento del doctor Frederic Duran Jordà, creador del primer banco de sangre del mundo, según el Banc.