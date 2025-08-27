El Banc de Sang impulsa su campaña posvacacional 'Pilas recargadas, vidas recargadas'

Las reservas están "por debajo de los niveles óptimos"

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits (BST) ha impulsado su campaña posvacacional 'Pilas recargadas, vidas recargadas' apelando a los ciudadanos a recuperar el hábito de donar sangre tras el verano.

Durante julio y agosto, el BST ha registrado un descenso del 20% en las donaciones, lo que hace que las reservas de sangre se mantengan "por debajo de los niveles óptimos" de cara a septiembre, informa en un comunicado de este miércoles.

En concreto, durante julio se han registrado 18.367 donaciones, cifra que queda por debajo del objetivo de 20.000 donaciones por mes; además, el BST estima que en agosto se registrarán menos de 15.000.

Como incentivos, el BST regalará una entrada doble para el Poble Espanyol de Barcelona a los primeros 5 donantes de cada uno de los puntos de donación de Catalunya el 1 de septiembre.

Además, los participantes que acudan a donar sangre o plasma durante la primera semana de septiembre participarán en un doble sorteo, de una comida para dos personas en el restaurante Hofmann de Barcelona o de una camisa de cocinero firmada por los 3 chefs del restaurante Disfrutar, también de Barcelona.

El BST ha recordado que, de forma general, puede donar sangre cualquier persona que tenga buen estado de salud, tenga entre 18 y 70 años, pese 50 kilos o más y, en caso de ser mujer, no esté embarazada.