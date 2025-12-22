Banco Sabadell y Zurich amplían la oferta conjunta de seguros con dos productos y la gama Zenit

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell y Zurich han ampliado la oferta de su joint venture con dos nuevos productos y la nueva gama Zenit, con el objetivo de "continuar ampliando su posición como referente en seguros e impulsar la estrategia de la aseguradora de mantener un fuerte crecimiento", informa el banco en un comunicado este lunes.

Sabadell Seguros ha lanzado Sabadell Seguros Hogar y Sabadell Seguros Vida, que incorporan coberturas y servicios adaptados a los tres segmentos principales de clientes y tres modalidades en función del nivel de cobertura: Estándar, Plus y Premium.

Además, incluye en su gama de Hogar y de Vida opciones trianuales bajo la marca Zenit, que permite una prima que no se incrementará durante tres años, "con independencia de la siniestralidad, la edad o el IPC".

El director de Propuesta de Valor, Analítica y Suscripción de Sabadell Seguros, José Manuel Veiga, ha explicado que los nuevos productos culminan la transformación de la gama de propuestas de la entidad.

Ha añadido que las nuevas propuestas han sido posible "gracias a la estrecha colaboración entre el banco y la aseguradora".