Barcelona acaba la rehabilitación de 30 áreas de juego infantil y lo prevé en 24 más

Una de las áreas rehabilitadas - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha acabado este noviembre la rehabilitación y mejora de 30 áreas de juego infantil en 8 distritos, y ha empezado a licitar las obras de 24 nuevas áreas que se arreglarán desde principios de 2026 y durante todo el año.

En 2024 y 2025 se han invertido más de 2 millones de euros y en total se invertirán más de 11 en toda la ciudad dentro del Pla Endreça, informa este sábado en un comunicado.

Según el Plan del juego en el espacio público con horizonte 2030, e han renovado elementos de juego, recorridos, pavimentos, mobiliario y espacios (separando zonas de juego tranquilo y dinámico e incorporando espacios de sombra), con criterios de accesibilidad.

El distrito con más mejoras ha sido Sant Martí: plaza Huertas Claveria, Cantàbria-Andrade, Rambla Prim (Guipúscoa-Binèfar), Parc Sant Martí (calle Huelva), Jardins Joana Tomàs, Parc Port Olímpic, Turró-Miró, plaza Morell, plaza Margarida Comas, Ramon Calsina, dos en Parc lineal Gran Via (ante Gran Via 1196 y en Extremadura-Rambla Prim), Grup Mare de Déu la Fe (pasaje Ferradura) y Palmera de Sant Martí.

También se ha actuado en Les Corts (Jardins Goday, plaza Comas, Jardins Bacardí, Jardins Can Bruixa), Horta-Guinardó (Parc Guinardó, Jardins Arnalot), Nou Barris (plaza Claudel, Parc Serra Martí, plaza Alomar, Alzinar-Pierola, Aiguablava-La Fosca-Chafarinas-Empúries-Fanal), Sants-Montjuïc (Jardins Rambla de Sants, La Farga), Sant Andreu (plaza Pilar Miró), Eixample (paseo Sant Joan) y Sarrià-Sant Gervasi (plaza Cardona).