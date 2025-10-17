Barcelona acogerá el AI Congress, dedicado a la inteligencia artificial agentiva en las empresas

El evento que organiza Eurecat reconocerá la trayectoria de la experta en robótica Carme Torras

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditori L'Illa de Barcelona acogerá el 22 y 23 de octubre el AI Congress, que abordará las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) agentiva en las empresas, así como su impacto actual, soberanía y sostenibilidad.

"La IA agentiva está emergiendo como un nuevo modelo operativo con un elevado potencial de impacto en las empresas que supondrá un cambio de paradigma en la automatización de tareas y procesos", informa Eurecat, organizadora del evento, en un comunicado este viernes.

Esta tecnología utiliza agentes autónomos capaces de tomar decisiones, planificar, ejecutar tareas complejas y colaborar de forma flexible.

El responsable global de la relación con analistas en temas de IA Generativa en Amazon Web Services (AWS), Albert Esplugas, abordará en el congreso algunas tendencias en el sector, como los agentes de IA, la IA multimodal y modelos de computación híbrida analizando su estado actual y su impacto sobre los negocios, la sociedad y la vida cotidiana.

El vicepresidente de NVIDIA para Supercomputación, Rod Evans, reflexionará sobre el concepto de IA soberana, y el profesor de la Universidad Nacional de Singapur Mario Lanza explicará las bases de la neurocomputación, un paradigma computacional en desarrollo que ha demostrado ser hasta 1.000 veces más eficiente energéticamente en sistemas de pequeña escala.

La edición de este año reconocerá la trayectoria de la experta en robótica y jefa del Grupo de Percepción y Manipulación Robotizada del Instituto de Robótica e informática Industrial (CSIC-UPC), Carme Torras, que además presentará el codiseño de asistentes robóticos y claves que aumentan su uso en el ámbito sanitario.

TENDENCIAS

La segunda jornada hablará de las tendencias en IA en 9 sesiones temáticas donde se presentarán proyectos e iniciativas representativas basadas en el uso de datos sintéticos, robótica inteligente e IA agentiva, entre otros.

También habrá dos sesiones para presentar casos de éxito, con 17 proyectos innovadores que mejoran procesos, impulsan negocios y aportan nuevas perspectivas creativas.