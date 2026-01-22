Barcelona activa una veintena de agentes para "orientar a la ciudadanía" por el corte de Rodalies

Informadores en una estación de Barcelona durante el corte de Rodalies - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado a primera hora de este jueves una veintena de agentes por las estaciones de Rodalies de la ciudad para "orientar a la ciudadanía" durante el corte y la progresiva reactivación del servicio de trenes tras el accidente en la R4 en Gelida (Barcelona).

Los informadores están repartidos por las estaciones de Catalunya, Sants, Passeig de Gràcia, França, Clot y Sant Andreu para informar a los usuarios de las alternativas de transporte mientras se recupera el servicio de Rodalies, ha informado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, en declaraciones a los medios.

Ha explicado que los agentes seguirán desplegados por la mañana y por la tarde, cuando hay más movimiento en las estaciones, y que los aguantarán "el tiempo que haga falta" hasta recuperar la normalidad.

También ha señalado que la movilidad en la ciudad funciona "con una cierta normalidad" y que se ha registrado un crecimiento general del 5% en el tráfico, que ha repercutido en varios episodios de congestión desde las 6.30 horas.

El Metro también ha experimentado un crecimiento en el pasaje, del 2% respecto al jueves pasado y un 6% por encima de las validaciones normales, ha indicado Bonet, que ha recordado que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) seguirá levantada hasta el viernes y que se mantiene los refuerzos en los buses urbanos e interurbanos activados ayer.

"Seguiremos haciendo un seguimiento constante de la situación, en contacto permanente con los operadores, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat, para activar todos los servicios alternativos y refuerzos necesarios", ha asegurado.