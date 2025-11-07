Barcelona acuerda mantener el Mozilla Festival y promover las tecnologías de código abierto

Acuerdo entre Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Mozilla para mantener el Mozilla Festival en la ciudad dos años más. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Mozilla han firmado un protocolo de colaboración con el objetivo de celebrar en la ciudad las dos próximas ediciones del Mozilla Festival para seguir promoviendo la tecnología de código abierto.

En un comunicado este viernes, el Ayuntamiento ha informado que el cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, y la directora ejecutiva de la fundación, Nabiha Syed, han formalizado el acuerdo en el marco de la inauguración de la edición de este año del certamen, que ha vuelto a la capital catalana después de 15 años.

Valls ha asegurado que "se deben fomentar modelos tecnológicos y de políticas digitales que pongan a la gente y los derechos en el centro" y que quieren ser una ciudad tecnológica y democrática.

Ha añadido que gracias al convenio Barcelona "afianza su liderazgo en innovación digital y democrática y da un paso hacia delante para consolidar la ciudad como capital mundial de la tecnología abierta y de los derechos digitales".

Por su parte, Syed ha afirmado que Barcelona siempre ha sido una ciudad donde "la posibilidad se encuentra en la acción" y que es un lugar que construye un futuro digital mejor.

Finalmente, ha apuntado que el festival es el lugar "idóneo para reflexionar sobre cómo la tecnología puede servir mejor a las comunidades de todo el mundo".