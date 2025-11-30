Barcelona aprueba la reforma de la plaza de Flandes para ampliar el espacio para peatones

Imagen de la plaza de Flandes, en el distrito de Gràcia de Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente la reforma de la plaza de Flandes, en el distrito de Gràcia, por tal de ampliar el espacio para peatones, dotarla de espacio verde y instalar nuevo mobiliario urbano.

Las obras empezarán en marzo y durarán siete meses, con un presupuesto de un millón de euros, con el objetivo de "pacificar" este espacio en el que confluyen el passeig de la Mare de Déu del Coll, la calle de Cartago y la de Clotés, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

La regidora del distrito de Gràcia, Laia Bonet, ha valorado positivamente la trasnformación de esta plaza que, dice, debe servir para que los peatones "puedan andar con más comodidad y seguridad".

Esta es una de las actuaciones de transformación previstas en el distrito en el marco del Pla Endreça, junto con la reforma de la calle de Pere Llobet y la mejora del acceso al barrio desde el Carmel con la ampliación de la confluencia entre las calles de Ceuta, Tirso y Santuari.

Además, ya se ha estrenado la reforma de los Jardinets de Gràcia, dentro de la estrategia municipal de rehabilitación del espacio público.