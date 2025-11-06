Barcelona cierra todos los parques de la ciudad este jueves por la alerta de lluvias y tormentas

Archivo - Aceras y carreteras anegadas por la lluvia en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado todos los parques de la ciudad este jueves ante la alerta de lluvias y tormentas, en el marco del Plan Municipal de Emergencia por riesgo de insuficiencia drenante activado este miércoles por la noche.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el consistorio también ha recomendado moderar la velocidad al volante, no atravesar zonas inundadas, frenar con suavidad, mantener la distancia con el resto de vehículos y si hace falta, parar.

En previsión de que las precipitaciones sean intensas, también ha recomendado revisar tejados, desagües, pararrayos y bajantes de agua; desconectar aparatos eléctricos y guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua, entre otras medidas.