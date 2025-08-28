Barcelona cobra el 58,5% de las sanciones vinculadas al Pla Endreça del Ayuntamiento

Agentes de la Guardia Urbana patrullan por las calles de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha registrado un incremento en el porcentaje de pago en prácticamente todos los tipos de sanción vinculadas al Pla Endreça situándose en un 58,5% de cobro de media durante el primer trimestre de 2025, frente al 54,2% registrado en el primer semestre de 2023 cuando comenzó a aplicarse el plan.

Así lo ha dicho el consistorio en un comunicado este jueves en el que ha detallado que en los 3 tipos de sanción más numerosos, consumo de alcohol en la vía pública, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) y estacionamiento de motos en la acera, presentan un porcentaje de pago voluntario superior al 60%.

Otro de los puntos que ha destacado es el aumento que ha experimentado las sanciones por sacos de escombros, pasando del 12% en los primeros meses de aplicación del Plan hasta el 46% actual.

Por otra parte, los datos del Ayuntamiento explican que las sanciones más frecuentes son las relacionadas con el consumo de alcohol y el uso de bicis y VMP, representando un 66% del total de las denuncias, llegando a más de 25.000.

Además, ha remarcado que la mejora en el porcentaje de pago voluntario ha sido el factor que determina la efectividad de las sanciones ya que han confirmado que el nivel de reincidencia es "nulo o muy bajo".

"El Pla Endreça tiene que ver con el cuidado del espacio público y cobrar las sanciones es la responsabilidad del Ayuntamiento para garantizar el derecho de la ciudadanía a tener limpias las calles", ha defendido el 4 teniente de alcalde, Jordi Valls.