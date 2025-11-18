Barcelona completa la cesión de solares para construir más de 1.000 viviendas con el convenio ESAL

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha completado la cesión de los últimos solares del convenio ESAL con entidades sin ánimo de lucro que forman parte del sector de la vivienda social para construir más de 1.000 viviendas.

En un comunicado este martes, el consistorio ha explicado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido con representantes de estas entidades y ha manifestado que "la vivienda cooperativa es construir futuro y construir ciudad".

El balance actual de las 3 fases ya cedidas suman 611 viviendas divididas en 17 promociones diferentes; la fase IV cedida este año se encuentra en proceso de adjudicación con la previsión de 99 viviendas en 4 solares; y se ha acordado que las dos próximas supongan la cesión de 7 solares para otras 344 viviendas.

Con estas cifras se llegará a un total de 1.054 viviendas cedidas desde el inicio del convenio ESAL en 2020, de los cuales el 60% serán de alquiler y el 40% en régimen cooperativo en cesión de uso.

"El gobierno municipal reafirma su compromiso para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible a la ciudadanía, además de implicar a todos los agentes posibles en la producción de nueva vivienda pública", ha añadido el comunicado.