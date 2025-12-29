Barcelona construirá un nuevo centro cultural y un parque de grandes dimensiones en la Prosperitat

Render del nuevo centro cultural y el parque en el barrio de la Prosperitat de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente la construcción de un nuevo centro cultural y del solar donde se ubicará, que se convertirá en un parque de grandes dimensiones, en el barrio de la Prosperitat, en el distrito de Nou Barris.

Los dos proyectos, que está previsto que se liciten el próximo enero para que las obras puedan iniciarse el segundo semestre de 2026 y puedan entrar en funcionamiento a finales de 2028, supondrán una inversión conjunta de 37,5 millones de euros, indica el consistorio en un comunicado este lunes.

El nuevo edificio municipal, bautizado Ideal Flor en homenaje a la antigua fábrica Ideal Plàstica Flor, contará con una superficie construida de 6.500 metros cuadrados y dispondrá de una biblioteca, un auditorio, un gimnasio y varios espacios vecinales, respondiendo así a una "reivindicación histórica" del barrio para conseguir más equipamientos públicos.

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha sostenido que estos proyectos permitirán "colocar a Nou Barris en la órbita de la ciudad" y ha destacado que la nueva biblioteca será un gran equipamiento al estilo de la biblioteca Gabriel García Márquez, premiada por su calidad arquitectónica.

Asimismo, ha reivindicado que el auditorio permitirá llevar al barrio "actividades de carácter público y cultural del máximo nivel", que el gimnasio soluciona un problema de la escuela anexa, que carece de este espacio, y que el conjunto de espacios vecinales acabará de completar el catálogo de servicios de la Prosperitat.