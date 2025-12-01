Barcelona despliega el Tapiz Memorial del Sida desde el balcón del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado este lunes el Tapiz Memorial del Sida desde el balcón del consistorio, el cual ha sido confeccionado por familiares y amistades de las personas desaparecidas a causa de la enfermedad y que busca dar visibilidad a quienes conviven con ella.

El acto, organizado por la entidad Projectes dels Noms y en el que ha participado la concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, Marta Villanueva, se ha hecho simultáneamente con la fachada del Palau de la Generalitat, ha informado el consistorio en un comunicado este lunes.

Tras el despliegue del tapiz, Villanueva se ha trasladado al Palau de la Generalitat donde ha participado en el acto institucional de la 38 edición del Día Mundial del Sida, junto con la consellera de Salud, Olga Pané, y la presidenta del Comité Primero de Diciembre, Marta Melgosa, que ha leído el manifiesto conjunto de este año bajo el lema 'Por una respuesta global frente al VIH'.

En su intervención, Villanueva ha destacado "la importancia de la prevención para avanzar en el objetivo de la OMS de eliminar las enfermedades de transmisión sexual como problema de salud pública en 2030" y ha considerado como esencial aumentar el acceso a los antirretrovirales PrEP y garantizar el acceso a pruebas diagnósticas.

SITUACIÓN DEL VIH Y EL SIDA EN BARCELONA

Según datos recogidos en el informe 'Vigilancia epidemiológica de la infección por el VIH y el sida en Barcelona (2024)' de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en 2024 se registraron 178 nuevos diagnósticos de infección en la ciudad, que hizo pasar la tasa de incidencia por 100.000 habitantes de 10,8 en 2023 a 10,4 en 2024 --siendo la infección más frecuente entre hombres (80,9%)--.

En cuanto al sida, se diagnosticó en 2024 a 30 personas residentes en la ciudad --representa un aumento respecto a 2023, cuando se diagnosticaron 24 casos-- y se apunta que los nuevos diagnósticos anuales de VIH y sida en la ciudad de Barcelona son "muchos menos" que los registros de hace una década y sigue la tendencia descendente a pesar del ligero aumento detectado en 2022.