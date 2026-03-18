Barcelona destinará más de 22 millones de euros a un plan de actuaciones en el Paral·lel

Imagen de las Tres Xemeneies en el Paral·lel - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá más de 22 millones de euros en un plan de 22 actuaciones para la dinamización cultural y comercial de la avenida Paral·lel, así como la transformación urbana de la vía, dentro del plan 'Millorem el Paral·lel'.

Según ha informado el consistorio en un comunicado este miércoles el despliegue formal de esta medida de Govern comenzará en el segundo trimestre de 2026 y se alargará hasta el 2028, cuando se completará la totalidad del plan.

Estas actuaciones se centrarán en la promoción de actividades artísticas, de comercio y restauración, con una inversión de 345.000 euros, la dinamización cultural y ciudadana (10.064.000 euros) y la mejora del espacio urbano (11.602.000 euros).

El consistorio sitúa la revitalización de esta avenida entre las "prioridades estratégicas del mandato", con la voluntad de reconectar el Paral·lel con su tradición histórica de arte, cultura popular y actividad social.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Entre las principales líneas de actuación destacan el refuerzo de la identidad comunitaria y la cohesión social del entorno; proyectar la avenida más allá de su ámbito local; impulsar actividades comerciales innovadoras y de proximidad y la mejora de la calidad urbana para garantizar un entorno de convivencia ciudadana.

Respecto a la promoción de actividades artísticas, comerciales y de restauración el objetivo es "reforzar la relación entre los espacios de creación artística del Paral·lel y el tejido comercial y de restauración" y, como elemento destacado, se creará una marca propia del Paral·lel que actúe como símbolo de su identidad cultural y económica.

Sobre la dinamización cultural el consistorio pretende establecer una colaboración estable entre equipamientos públicos, como Paral·lel 62, El Molino y el futuro Teatre Arnau, y los agentes del territorio, facilitando el acceso a gratuidades, actividades y cesiones de espacio previstas en los contratos de gestión.

Además, la medida prevé integrar en el Paral·lel algunos de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad, como la Cabalgata de Reyes, Sant Jordi, actividades de Navidad y de la Mercè.

TRANSFORMACIÓN URBANA

Por otra parte, el plan prevé un refuerzo de la vigilancia en la zona en horas de máxima afluencia y se incorporarán nuevas zonas de carga y descarga para facilitar la logística de los espacios culturales y se desplegará el Pla Endreça para mejorar la limpieza y el mantenimiento integral.

La medida también incluye mejoras en la iluminación, un incremento del verde y un refuerzo de las zonas de sombra, además de actuaciones de mayor dimensión como la ejecución de la reforma del tramo sur de la avenida, entre la Ronda de Sant Pau y Drassanes, la reurbanización de la plaza de Drassanes y la transformación prevista en la plaza de las Tres Xemeneies.